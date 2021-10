Ramassage des ordures: Les concessionnaires du nettoiement lèvent leur mot d’ordre de grève

Après une rencontre entre Mass Thiam, coordonnateur de l’Unité de coordination de la gestion des déchets solides (Ucg), et l’Etat, les travailleurs du nettoiement et les autorités ont pu trouver un terrain d’entente qui permet aux concessionnaires de lever leur mot d'ordre de grève à partir de ce jour.



« Même la nuit, il y aura des camions qui interviendront sur le secteur. Heureusement que Monsieur Thiam nous a confié qu’il a décroché de l’Etat, 2 milliards FCfa qu’il va nous remettre dans 48h. Nous avons contacté ceux qui nous donnaient du gasoil, il est d’accord sur le principe donc, nous sommes obligés de reprendre le travail dans la nuit d’aujourd’hui, car après la pluie, c’est le beau temps », informe Ndongo Fall, concessionnaire et Directeur général de Stc. Lequel annonce qu'une rencontre aura lieu demain pour voir comment éviter ce genre de situations.

