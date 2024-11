Randonnée pédestre à l’Ucad: L’ancien Ministre Makhtar Cisse, le parrain exceptionnel!

Les étudiants de la 1e Promotion « LMD/2015 » de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (Fsjp) de l’Ucad organise une randonnée pédestre exceptionnelle. Ce sera le dimanche 1e décembre 2024 à partir de 09 heures au Rond-Point Ucad comme lieu de départ. Ce grand moment de communion et de retrouvailles pour la marche à pied aura comme parrain exceptionnel un homme exceptionnel. Il s’agit de l’ancien ministre de l’Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé. Si les anciens étudiants de la 1e Promotion « LMD » de la Fsjp ont choisi comme parrain l’avocat Makhtar Cissé, c’est parce que l’homme a marqué son passage dans cette faculté où il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat, relate LeTémoin.



Mieux, Mouhamadou Makhtar Cissé est un pur produit de l’Ucad où il a acquis des connaissances lui permettant de réussir avec succès à plus de cinq concours d’Etat ( Ige, Barreau, Ena, Douanes etc)