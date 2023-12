Randonnée pédestre de la petite enfance: Maimouna Cissokho Khouma, Directrice de l’Anpectp insiste sur les valeurs de la paix... Dans le cadre de la célébration de la 17e édition de la Semaine Nationale de la Petite enfance et de la case des tout-petits, l'Agence Nationale de la Petite enfance et de la case des tout-petits (anpectp) a organisé ce samedi, une randonnée pédestre avec les tout-petits.

Cette randonnée dénommée "randonnée de la paix" a été lancée par Dr Djiby Diallo sous préfet de Dakar, en présence de M. Bamba FALL, Maire de la Médina, de M. Yaya COLY inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye et des représentants des partenaires techniques et financiers.



Après les mots de bienvenue du maire, Mme Maimouna Cissokho KHOUMA, après avoir justifié le choix du thème et de l'itinéraire, a lancé un message sur les valeurs de la paix, du vivre ensemble, de la tolérance sur lesquelles, explique la Directrice générale, « les adultes doivent s'appuyer pour inculquer une bonne éducation aux tout-petits ».

Le préfet de Dakar avant de lancer officiellement le démarrage de l'activité a rappelé l'importance de la tenue de cette semaine, instituée par décret présidentiel et qui est en parfaite harmonie avec la vision de Son excellence M. Macky SALL, sur l’émergence du pays.



M.Diallo, s'épanchant sur le thème aussi, a magnifié sa pertinence et a félicité vigoureusement la Directrice générale de l'Anpectp, pour son pragmatisme depuis sa nomination à la tête de la structure.



Ainsi, les randonneurs sont partis du rond point de la RTS, pour atterrir à la place de l'obélisque communément appelée place de la nation où d'importants messages portant sur l'éducation à la paix ont été délivrés devant les tout-petits, tout heureux de participer à l'activité.













