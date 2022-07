Ranérou : Aliou Dembourou Sow en visite chez les chefs religieux et espère une large victoire Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022 à 20:24 | | 0 commentaire(s)| Alioune Dembourou Sow a procédé, pour son début de campagne, par la traditionnelle visite de courtoisie auprès des chefs religieux ce mercredi 13 juillet à Ranérou, en compagnie de Harona Ba, coordinateur du comité électoral de Ranérou et du maire Amadou Harona Diallo. Le député a sollicité des prières pour décrocher une large victoire dans le département sans manquer de magnifier les relations ainsi que le travail des autorités et des chefs religieux dudit département.



