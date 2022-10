Ranérou : Un manque criard de sages-femmes freine le système sanitaire Situé dans la région de Matam, le département de Ranérou est l’un des plus vastes du Sénégal, avec une superficie de 15 000 km2. Composé de quatre communes, Ranérou ne dispose que d’un centre de santé et de 17 postes et cases de santé, qui souffrent d’un manque de personnels.

À l’occasion de la remise de dons de matériels médicaux par la Fondation 221, en partenariat avec le Conseil départemental, le médecin-chef de district, Oumar Coly a indiqué que sur les 17 structures sanitaires, 9 ne disposent pas de sages-femmes.



Dans cette partie enclavée du Ferlo, le bloc opératoire ne fonctionne pas et les évacuations se font très difficilement vers Ourossogui et Matam. Des femmes enceintes ont souvent perdu la vie en cours d’évacuation.



La direction de la Santé de la Mère et l’Enfant a promis un bloc opératoire fonctionnel en 2023, a cependant précisé le médecin-chef de district.













