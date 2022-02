Rapatriement des Sénégalais coincés en Ukraine : HSF propose un corridor humanitaire de sécurité

Actuellement, le pays traverse une situation si compliquée que les instances internationales ne parviennent même plus à coordonner leurs démarches pour une sortie de crise ou au moins, un apaisement des hostilités.



Depuis deux jours, des informations selon lesquelles, des Africains seraient victimes de rejet dans certains pays limitrophes comme la Pologne, circulent.



Un scenario, qui ne surprend pas d’autant plus la Pologne fait partie du groupe de Višegrad qui a toujours refusé l’accueil des réfugiés.



Pour rappel, il y a de cela quelques jours, nous avons conseillé à ces migrants en situation de détresse, de ne pas suivre les mouvements de foule vers la Pologne, car le traitement sur les conditions d’accueil risquerait de ne pas être le même.



Pour faire face à cette situation, les pays africains devaient dans une démarche conjointe, regrouper et assurer la sécurité de leurs ressortissants, en vue de les rapatrier.



L’Union Africaine doit saisir le plus rapidement possible les Nations Unies, pour l’ouverture d’un corridor humanitaire sécurisé afin de faire sortir ses ressortissants de ce bourbier.



Le Sénégal devrait assumer son leadership et diligenter cette démarche, puisque le pays assure la présidence de l’Union Africaine.

















Boubacar Sèye

Chercheur en migrations internationales

Président d’Horizon Sans Frontières