Rappel à Dieu de Alioune Badara Bèye/ Mouhamed Diallo parle de « grosse perte ! » pour le Sénégal.

Le Sénégal a perdu il y’a quelques heures l’un de ses plus grands intellectuels, un écrivain de renom. Une nouvelle qui a attristé Mouhamed Diallo, membre de l'association des Écrivains du Sénégal ».

Dans un communiqué, l’homme parle de grosse perte qui « laisse un vide incommensurable dans le paysage littéraire du Sénégal, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître et de bénéficier de sa sagesse ».

Mouhamed Diallo de voir aussi , à travers le regretté disparu, « un véritable pilier de notre culture ». Il poursuit son témoignage. « Son engagement passionné pour les lettres et pour les écrivains a transcendé les mots. Il a porté haut le flambeau de notre patrimoine littéraire, œuvrant sans relâche pour donner une voix aux sans-voix et pour célébrer la richesse de notre diversité. Par sa plume, il a su toucher les âmes et éveiller les consciences ».



