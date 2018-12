Rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse: La réaction de Ousmane Sonko

"Nous nous étions longuement parlé au téléphone la semaine dernière, il pétillait de forme et était intarissable de projets et d’initiatives pour le Sénégal. Je lui avais promis, à mon retour de voyage, de lui réserver ma première visite.



Rentré très tard hier soir, je suis arraché de mon sommeil ce matin par la brusque et surprenante nouvelle du rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse.



Je suis profondément attristé par cette nouvelle. Le Sénégal vient de perdre un homme, un fils exceptionnel dont les dimensions nationale, religieuse, citoyenne et démocratique de l’oeuvre n’ont pas encore totalement été dévoilées au monde.



Pastef Les Patriotes par ma voix, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble du peuple sénégalais.



Paix à son âme!

