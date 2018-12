Rappel à Dieu de Sidy Lamine Niasse: Le message de condoléances de Karim Wade

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de Sidy Lamine NIASSE, Président Directeur Général du Groupe WAL FADJIRI. Le Sénégal perd avec lui, un de ses plus grands serviteurs, et l'une de ses plus belles plumes.



En effet, la vie de Sidy Lamine NIASSE est consubstantielle à son combat pour la défense des libertés en général et de la liberté d'expression en particulier.



Je garderai pour la vie le souvenir de nos rencontres et des échanges fréquents que nous avions sur la situation de notre pays, dont il plaçait la défense des intérêts au-dessus de tout.



En cette période cruciale pour l'avenir de notre pays, ses analyses, son rôle de vigie de la démocratie et d'avocat infatigable des plus démunis, nous manqueront assurément.



En ces moments de deuil, je tiens à adresser à sa famille et à tout le personnel du Groupe WALFADJIRI mes sincères condoléances et l’expression de mon affliction personnelle.











Karim WADE

