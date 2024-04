Rappel à Dieu du Khalife de Serigne Diabel : La République rend hommage à Ousmane Kâ

Rappelé à Dieu le dimanche 14 avril à Paris, Ousmane Kâ, Khalife de Serigne Diabel (Kaolack) a été inhumé ce vendredi 19 avril après la prière de la mosquée de Serigne Diabel Kâ à Léona. Auparavant, plusieurs ministres ont assisté à la levée du corps qui s'est tenue à 10 ce matin à Dakar. Des officiels ont fait le déplacement pour accompagner le défunt dans sa dernière demeure. La nouvelle Ministre de la Famille et des Solidarités du Sénégal, Maimouna Dieye, Aida MBodji, Aly NGouille NDiaye, Doudou Ka, Mamadou Lamine Diallo, Manar Sall, l'ambassade d'Italie, le représentant résident des Nations Unis et de L'UNICEF et des cadres du ministère de la femme sont venus présenter leurs condoléances à la famille éplorée et au PDG de Cisscorp, Baye Ciss.

