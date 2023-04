Rappel à Dieu du Professeur Malick Ndiaye: Déthié Fall, président du PRP s'incline devant sa mémoire

In extenso son message



Chers compatriotes,



Je m'incline devant la mémoire du Professeur Malick Ndiaye, rappelé à Dieu hier mardi 25 avril 2023.



Il était un ami et un grand frère avec qui j’ai partagé de nombreuses luttes pour l'amélioration de la démocratie et des conditions de vie de nos compatriotes.



Je garde de lui l'image d'un très grand patriote et d'un intellectuel rigoureux, très à cheval sur les principes.



Je présente mes condoléances à sa famille, à ses collègues universitaires, et à l'ensemble du peuple sénégalais.



Je prie qu'Allah SWT lui accorde le pardon et le repos éternel de son âme.