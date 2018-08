Rappel de son Ambassadeur au Sénégal : Conakry rassure

La Guinée Conakry réagit suite au rappel de son Ambassadeur au Sénégal lundi dernier. Ce qui a été interprété comme un coup de froid entre le Sénégal et la Guinée Conakry.



Le gouvernement d’Alpha Condé précise qu’il n’y a aucune tension entre le Sénégal et la Guinée Conakry. Il s’agit juste, explique-t-il, d’un changement de poste qui concerne d’ailleurs plusieurs autres diplomates envoyés dans divers pays comme le Brésil, la Malaisie et la Sierra Léone.



Tous les représentants de la Guinée dans ces pays cités ci-dessus ont été remplacés, précisent les autorités guinéennes.











IGFM