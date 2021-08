Rappelé à Dieu ce Samedi : ABC un avocat « fervent défenseur des Droits » et résolument engagé dans la lutte contre la Covid-19. Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Août 2021 à 01:45 | | 0 commentaire(s)|

Alioune Badara Cissé, médiateur de la République a été rappelé à Dieu ce samedi soir à l’hôpital principal de Dakar. L’ancien ministre des affaires étrangères a été emporté par la Covid 19 à l’âge de 63 ans. Homme d’une élégance légendaire, ABC est né à Saint-Louis. Après son baccalauréat en 1978, il fréquente l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Après des séjours en France, en Ecosse où il a enseigné, il retourne au Sénégal où il est admis au Barreau de Dakar en 1988 après l’obtention d’une Maîtrise en Droit des Affaires. En 1992, il devient avocat à la Cour. Son parcours académique peu ordinaire et sa forte personnalité de leader l’ont amené à occuper plusieurs postes de responsabilité.



De 2004 à 2007, Me Cissé va être successivement Conseiller Spécial du Premier Ministre du Sénégal, Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre des Sports, Directeur de Cabinet du Premier Ministre Macky Sall, Secrétaire Général du Gouvernement et Commissaire général du Gouvernement près le Conseil d’État.



Il est le premier Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sous l’ère Macky en Mars 2012. Il n’y reste que 7 mois avant de reprendre sa robe d’avocat. En Août 2015, Monsieur Macky Sall, Président de la République le nomme Médiateur de la République. Fervent défenseur des Droits, Me Cissé s’est fixé d’être une oreille attentive pour les Sénégalais face à une Administration qu’ils pensent insensible à leurs réclamations.



Le Médiateur de la République, était aussi au premier rang dans la lutte contre la Covid 19. Il n’avait jamais cessé d’appeler les citoyens au respect des mesures d’hygiène et de propreté. Il avait mené plusieurs actions au niveau de la médiature pour encourager la riposte.

www.dakaractu.com



