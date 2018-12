Rapport 2018 de la CENTIF: Plus de vingt dossiers, prochainement, sur la table du Procureur pour blanchiment de capitaux

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 11:06 | | 1 commentaire(s)|

C’est une bombe qui sera lâchée, dans les prochaines jours, par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à travers son rapport annuel d’activités 2018.



D’ores et déjà, SourceA peut en annoncer, avec plus de vingt dossiers bien ficelés qui seront, prochainement, sur la table du Procureur de la République.



Au menu, des déclarations de soupçons de blanchiment, soupçons de financement du terrorisme, évasion fiscale et blanchiment dans l’immobilier.















SourceA

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos