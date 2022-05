Rapport 2020 de l’Ofnac : Les plaintes destinées aux collectivités locales prédominent

Les collectivités locales ont été largement visées par les plaintes en 2020. Elles ont été ciblées par 47 plaintes et dénonciations, soit 36,43% du total. Et, elles sont suivies de près par les établissements publics qui ont été en cause dans 26 dossiers, soit 20,16% des plaintes reçues.



Ainsi, les statistiques agrégées sur la période mettent à jour une majorité de plaintes formulées par des personnes du sexe masculin (51,21%), suivie de près par les non-identifiés (plaintes anonymes et plaintes déposées par des collectifs) avec un taux de 44,9%.



Le pourcentage de femmes ayant saisi l’Office est de 3,88%.