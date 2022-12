Rapport Fonds Covid 19: La Crbs répond à la FSBB et maintient sa position sur Me Babacar Ndiaye La Crbs répond à Maître Babacar Ndiaye qui traite ses membres d’encagoulés. Ils promettent qu’ils vont enlever leurs masques prochainement lors d’une conférence de presse. Mais, ils demandent à Me Ndiaye de donner au préalable des explications sur les 100 millions de l’Afrobasket 2017, relatés par le journal Record et remis au Directeur de cabinet du Ministre des Sports.

« Ces encagoulés vous demandent des explications sur les violations répétitives des textes , relatives à l’organisation des assemblées générales d’informations. Ces encagoulés vous demandent de respecter les textes et d’organiser l’assemblée générale d’informations avec la présence effective des commissaires aux comptes inscrits à l’ONECCA », lit-on, sur le communiqué de la Crbs.



Ainsi, ils demandent de démentir le DAGE Mamadou Ngom Niang qui a avoué sur le plateau de 2STV que Me Ndiaye avait accepté de loger des fonds dans le compte de la Fédération après le refus des autres instances faîtières. « Pourquoi la FSBB a reçu pour cette période 205 millions du Ministère des sports? Ces ressources étaient-elles autorisées par le budget de la FSBB? », s’interroge la Crbs.



Elle poursuit ses interrogations sur pourquoi la FSBB a donné 50 millions dans la même période au DAGE du Ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang ? « Le chèque numéro : 746139 de 25 millions francs CFA ; le chèque numéro 746141 de 25millions francs CFA. Qui est le bénéficiaire du chèque 746140 ? quel est le montant en cause ? Est ce que ces décaissements sont autorisés par le budget de la Fédération ? », se demande-t-elle.



En plus, ces encagoulés demandent à Me Babacar Ndiaye de prendre son courage à bras le corps pour transmettre son relevé de compte bancaire de 2017 à décembre 2022 avec un état de rapprochement au nouveau Ministre Yankhoba Diatara.



D’après la Crbs, si Me Ndiaye répond à ces multiples exigences, leurs masques seront enlevés et le combat abandonné.



