Rapport Mo Ibrahim: Le Sénégal entre dans le top 10 africain

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 11:21 | | 4 commentaire(s)|

Les progrès du Sénégal sous Macky Sall loués par le Rapport Mo Ibrahim. Dans son édition 2020, l’indice de la Fondation Mo Ibrahim, qui a été revu en améliorant et en complétant ses indicateurs, place le Sénégal dans le cercle restreint du Top 10 africain.



"Le Témoin" d'indiquer que le Sénégal conserve jalousement sa position privilégiée dans ce classement, en gagnant encore 3 points à l’Indice dans le registre des réformes du PREAC III de l’environnement des affaires et des droits de l’homme.



La très bonne gestion de la pandémie de la Covid-19 (qui n’a pas été prise en compte) et les progrès visibles dans l’équité territoriale, vont sans doute encore améliorer davantage le score du Sénégal en matière de gouvernance dans le cycle en cours. L’indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), réalisé par la fondation du milliardaire anglo-soudanais Mo Ibrahim, est devenu une institution, qui se donne pour mission de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos