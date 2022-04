Rapport d’enquête "2022 CPaaS Data Quadrant" : Infobip remporte la médaille d’or

Infobip Group, société leader en solutions de communication cloud et CPaaS, vient de se voir attribuer la médaille d'or dans le cadre du rapport d’enquête «2022 CPaaS Data Quadrant», réalisé par le comparateur international de logiciels SoftwareReviews auprès de milliers d’utilisateurs à travers le monde. Cette consécration vient plus que jamais reconnaître le leadership d’Infobip en tant que plate-forme de communication de premier choix complètement orientée clients.



« Nous sommes ravis d'avoir été les médaillés d'or du rapport 2022 CPaaS Data Quadrant; il s’agit du premier sacre qui nous a été accordé dans le cadre de ce prestigieux rapport », a déclaré Ivan Ostojic, directeur commercial chez Infobip. "Ce prix est une reconnaissance de la qualité de notre engagement qui est sans réserve et qui nous invite en permanence à fournir des expériences d’utilisation exceptionnelles à nos clients; ce prix vient également souligner notre volonté de développer et d'innover en proposant des solutions CPaaS qui soient toujours pratiques et efficientes."



Etablis chaque année par la division Recherche et Conseil informatique de SoftwareReviews, les rapports Data Quadrant permettent de fournir une évaluation approfondie et un classement qualitatif des logiciels présents sur le marché et auxquels recourent des milliers d’utilisateurs à travers le monde. Ces rapports sont basés sur des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des utilisateurs, lesquels octroient des scorings relatifs aux fonctionnalités, au sérieux des fournisseurs et à la valeur ajoutée commerciale des logiciels qu’ils utilisent. Le rapport «2022 CPaaS Data Quadrant» a permis d’attribuer à Infobip un score global de neuf sur 10, ce qui lui a valu de caracoler en tête du podium.



La consécration décernée par SoftwareReviews n’est pas la seule qu’Infobip a reçue ces derniers mois. Le prestigieux rapport ROCCO 100, qui consacre chaque année les personnalités les plus influentes dans le monde, vient de faire figurer Silvio Kutic, fondateur et PDG d'Infobip, au top 25 des personnalités les plus visionnaires dans les secteurs du mobile et de la messagerie. Infobip s’est également vu accorder la première place du classement «MarketScape 2021: Worldwide Communications Platform as a Service d'IDC». Et ce n’est pas tout! Mover and Shaker in Telco Innovation a octroyé à Infobip le titre de «Platinum Winner 2021» dans les catégories Best PCS Provider et CPaaS Provider.



À propos d'Infobip



Infobip est un acteur mondial de communication Cloud qui permet aux entreprises de générer des expériences encore plus connectées pour leurs clients. Accessibles à partir d'une plateforme unique, les solutions d'Infobip dans les domaines de l'engagement omnicanal, de l'identité et de l'authentification des utilisateurs aident de nombreuses entreprises et partenaires d'entreprises à surmonter la complexité de leurs communications, de même qu'elles leur permettent de développer leurs activités et d'assurer une meilleure fidélisation de leur clientèle. Forte de plus d'une décennie d'expérience dans le secteur, Infobip détient plus de 65 bureaux répartis sur six continents. Elle met à la disposition des utilisateurs une technologie native qui est capable d'atteindre plus de sept milliards d'appareils mobiles et d'"objets" dans plus de 190 pays. Sa plateforme est directement connectée à plus de 700 réseaux de télécommunications à travers toute la planète. Infobip a été créée en 2006 et est dirigée par ses cofondateurs : son PDG Silvio Kutić, ainsi que Roberto Kutić et Izabel Jelenić.





Source : https://www.exclusif.net/Rapport-d-enquete-2022-CP...