Rapport de la Cour des Comptes : La Société civile en mode « Tibb Tank » à l'UE, pour démonter les arguments de Me Aissata Tall Sall Des organisations de la Société civile sont sur les traces du ministre des Affaires Étrangères, Me Aissata Tall Sall, pour déconstruire sa stratégie de communication. Des membres de la Société civile dont le coordonnateur du mouvement Y en a marre, ont pris part, hier, à une rencontre d'échanges avec l'Union Européenne (partenaire financier principal de l'Etat du Sénégal 450 millions d'euros, soit 85% des contributions de partenaires techniques et financiers), sur la lutte contre la Covid-19. "L'As"

Selon Aliou Sané de Y en a marre, les discussions ont porté sur le rapport de la Cour des Comptes concernant la gestion des fonds de la Force covid-19 et sur le combat contre la troisième candidature de Macky Sall.



Devant l’Ambassadeur de l’UE au Sénégal et plusieurs autres représentants diplomatiques des Etats membres, Aliou Sané et compagnie ont affirmé l'exigence forte des citoyens sénégalais, pour la mise en œuvre des recommandations de la Cour des Comptes, par le gouvernement du Sénégal.



Sur la troisième candidature du Président Macky Sall, la société civile a expliqué aux diplomates, la capacité du peuple sénégalais à se prendre en charge et à apporter la résistance adéquate le moment venu.



Seulement, ont-ils prévenu, la population saura distinguer les institutions et les organisations internationales qui soutiennent le peuple souverain de celles qui renforcent les chefs d'État fossoyeurs de la démocratie et tripatouilleurs de Constitution.









L’As

