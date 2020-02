Rapport de la Cour des Comptes: Macky Sall annonce la mise en place d’une commission

Le président de la République Macky Sall a annoncé lundi, la mise en place d’une Commission qui aura pour mission d’exploiter les rapports de la Cour des Comptes. Le chef de l’Etat a reçu vendredi les rapports 2015, 2016 et 2017, lesquels épinglent la gestion de plusieurs Directeurs généraux et personnalités de l’Etat. Il a rappelé que « beaucoup de managers sont (déjà) attraits devant la chambre de discipline financière. Peut-être qu’elle ne fait pas l’objet de publicité et c’est tant mieux ainsi. Mais, des sanctions réellement pécuniaires sont faites et des sanctions qui nécessitent que la justice se prononce, seront toujours transmis au niveau des juridictions ».



« Il est très important qu’on remette dans leur contexte, le sens des rapports de la Cour des Comptes, de l’Inspection générale d’Etat, et (de ceux) produits par le contrôle financier, qui veillent et accompagnent la gestion des entreprises publiques. Il est à noter des manquements au respect des procédures, des entorses au Code des marchés, et surtout des recommandations pour corriger souvent des erreurs de procédures ou des actes non conformes. Donc, voilà la bonne lecture qu’il faut avoir, c’est moins ceux qui s’épanchent dans la presse, que les mesures qui ont été préconisées par nous-mêmes, pour que justement les deniers publics soient gérés de la meilleure des façons qu’il soit », a-t-il ajiouté.