Rapport de la Cour des Comptes: Recommandations Cruciales pour l'ANAMO

La Cour des Comptes a récemment publié un rapport mettant en lumière plusieurs aspects critiques de la gestion de l'Agence Nationale d'Appui aux Marchands d'Outils (ANAMO). Ce rapport met en évidence des lacunes dans la gestion des Maisons de l'Outil, ainsi que des pratiques inadéquates en matière de gestion du matériel et de sécurité. De plus, il soulève des préoccupations quant aux redondances et aux doublons entre les missions de l'ANAMO et d'autres entités du secteur de la formation professionnelle.



Tout d'abord, la Cour des Comptes recommande au Directeur général de l'ANAMO de prendre plusieurs mesures pour améliorer la gestion des Maisons de l'Outil. Ces mesures incluent la promotion de l'équité territoriale dans la création et l'implantation de ces Maisons, ainsi que l'évaluation du patrimoine foncier et la prise en compte des spécificités des métiers et activités dans leur conception et construction.



En outre, le rapport met en lumière une gestion inadéquate du matériel dans les Maisons de l'Outil, avec des observations telles que la répartition inadéquate du matériel, l'existence de matériel en bon état toujours stocké dans des cartons, et des non-conformités entre la demande et les livraisons de matériel. Ces pratiques entraînent une sous-utilisation des ressources disponibles et exposent les apprenants à des risques d'accidents du travail.



Par ailleurs, la Cour des Comptes souligne le besoin de renforcer le volet qualité hygiène sécurité dans les Maisons de l'Outil, en garantissant la disponibilité des équipements de protection individuelle et en encourageant leur utilisation par les apprenants.



Enfin, le rapport met en évidence les redondances et doublons entre les missions de l'ANAMO et d'autres structures de l'administration dans le secteur de la formation professionnelle. Cette multiplicité d'intervenants entraîne des conflits de compétences, des chevauchements et des doublons, ce qui nuit à l'efficacité de la politique publique dans ce domaine.



Le rapport de la Cour des Comptes met en évidence plusieurs défis auxquels est confrontée l'ANAMO dans la gestion des Maisons de l'Outil et dans son fonctionnement global. Des mesures correctives sont nécessaires pour améliorer la gestion des ressources, renforcer la sécurité des apprenants, et assurer une meilleure coordination des actions dans le secteur de la formation professionnelle.