Rapport du Programme décennal de lutte contre les inondations: Macky Sall félicite Moustapha Niasse et les députés Le Chef de l'Etat SEM Macky Sall reçu ce jeudi après-midi, le rapport de la Mission d'information de l'Assemblée Nationale sur le Programme décennal de lutte contre les inondations.

Le document a été remis au Chef de l'état par Monsieur Moustapha Niasse Président de l’Assemblée nationale qui a conduit la délégation .





La cérémonie a été l’occasion d’un dialogue fort entre les deux autorités. Pour rappel c’est sur décision du bureau de l'assemblée nationale que la mission d'information s'est déployée depuis la mi septembre.



Un processus méthodique articulé autour de séances d’audition des ministres, directeurs et autres acteurs concernés et de visites des sites sur les 14 régions du Sénégal a conduit à la production d'un document de 344 pages.



Le Président Macky Sall après avoir salué et félicité les députés et rendu un vibrant hommage à l’homme d’Etat le Président Niasse, a promis de tenir compte des données en rapport avec le bilan déjà satisfaisant du Programme décennal de lutte contre les inondations.

