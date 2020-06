Rapprochement Macky et Khalifa - Et si les Sall dealaient? Après les protocoles de Rebeuss et de Doha, rien ne peut plus surprendre au Sénégal, en matière de politique. Lii Quotidien fait état d'un éventuel rapprochement entre Macky et Khalifa Sall. Une nouvelle bombe pour l'opposition?

Décidément, les politiciens ont toujours un tour dans leur besace. Après avoir rallié beaucoup d'opposants à sa cause, dont Moussa Sy tout récemment, Macky Sall va-t-il réussir à ferrer Khalifa Sall? Celui-là même qu'il avait emprisonné durant plus d'un an à Rebeuss.

Le journal fait savoir que la Première Dame, Marième Faye Sall était allée présenter ses condoléances à Grand Yoff lors du décès de la mère de Khalifa Sall, malgré son absence. Jusque là, rien de bizarre car c'est juste un juste un acte solidaire. Quelques jours plus tard, le frère de la Première Dame, Mansour Faye, lors de la remise des kits a bénéficié d'un standing ovation. Après avoir été bien entendu encensé par le maire de la localité, Madiop Diop, qui plus est un membre de "Takhawou Ndakarou".

Mieux, un proche de cette structure estime que ce n'est pas un cas isolé et il ne pense pas que cela soit une action solitaire de la paire de l'édile de Grand Yoff.

Ce qui est par contre vrai, c'est que, Khalifa Sall, depuis sa libération, n'a posé aucun jalon pour contester ni pour se positionner comme le leader de l'opposition, à l'instar d'Ousmane Sonko.



