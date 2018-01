Rapt sur la route de Brin : Un garçon de 6 ans enlevé par un motocycliste devant sa grand-mère

C’est toute attristée que Marie Pierre Bampoky revient sur l’enlèvement de son petit-fils, par un motocycliste. Cela s’est déroulé sur la route de Brin, samedi dernier. « L’enlèvement a eu lieu vers 13h. Mon petit-fils, Abdou Mendy, était habillé d’un tee-shirt bleu et d’une culotte rouge. Il a été enlevé par une personne casquée à bord d’une moto. J’ai beau crier pour le contraindre à faire descendre mon petit-fils, rien n’y fit », explique la dame.



« Après moult recherches, nous avons rencontré un enseignant qui dit avoir vu mon petit-fils au village de Djibélor, à bord d’une moto conduite par le nommé Abba Diédhiou. Ce dimanche, je suis allé à la gendarmerie et à la police, déposer une plainte », a ajouté Mme Marie Pierre Bampoky.



Ce que confirment des sources au niveau de ses entités sécuritaires. L’enlèvement de ce jeune garçon âgé de six ans coïncide avec la disparition mystérieuse de l’étudiant en 1ère année de tourisme à l’université Assane Seck de Ziguinchor, Raymond Gabriel Diompy. Le kidnapping du jeune Abdou Mendy a provoqué une vague d’indignation chez les populations de cette région au sud du pays.











L’Observateur