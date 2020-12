Rapts de masse au Nigeria : 344 adolescents libérés par Boko Haram

Une semaine après, 344 élèves kidnappés dans le nord-ouest du Nigeria, un rapt revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, viennent d'être libérés, a annoncé ce jeudi responsable local.



« Ils sont en train d'être examinés actuellement à Zamfara. Nous remercions Dieu pour leur libération », a déclaré Ibrahim Katsina, un conseiller du gouverneur de Kandara.



Une source sécuritaire a néanmoins indiqué que certains élèves étaient toujours aux mains de leurs ravisseurs. Pour rappel, des centaines de mineurs, collégiens et lycéens, ont été enlevés vendredi soir par des hommes armés, surnommés des « bandits » dans cette région du Nigeria, opérant pour le groupe djihadiste Boko Haram, dont la zone d'influence se trouve à des centaines de kilomètres plus à l'est. Ils ont été enlevés dans leur pensionnat situé à Kankara.





Leur nombre exact reste flou, les autorités annonçant tantôt 333 élèves portés disparus, puis 400 jeudi matin. Dans cette vidéo, Boko Haram affirme, par la voix de ce jeune garçon d'environ 14 ans, qu'ils sont 520 entre leurs mains, et que certains ont été tués.



Les enfants, pour la plupart très jeunes, apparaissent à bout de forces, entassés dans une forêt, dans des conditions sanitaires très dégradées.

