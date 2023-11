Rareté di poisson et son impact : « Le Yaboye tourne entre 400 et 500 F » (Daba Wagnane) Rédigé par leral.net le Mardi 28 Novembre 2023 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir plaidé pour les familles des victimes de l’émigration irrégulière, Daba Wagnane s’interroge sur les mesures que l’Etat compte prendre pour freiner la vitesse de ce phénomène déferlant.



« Les accords de pêche ont complètement fait disparaître la ressource halieutique. Conséquence, le prix est devenu de l’or dans le monde rural. Malheureusement le yaboye est vendu entre 400 et 500 FCFA ...» dénonce la parlementaire de Darou Mousty.



Chamsidine SANE

Source : https://www.dakaractu.com/Rarete-di-poisson-et-son...

