Rassemblement à Conakry en mémoire de Mamoudou Barry

Une semaine après la mort de Mamoudou Barry, l’émotion est toujours aussi vive en Guinée. Ce jeune Guinéen de 31 ans, docteur et enseignant à l’université de Rouen, a été mortellement agressé le 19 juillet dans la soirée à un arrêt de bus à Canteleu, une commune située dans le nord de la France. Un suspect a été interpellé. À Conakry, des associations ont décidé de se mobiliser en organisant un rassemblement devant l’ambassade de France.



« Justice pour Mamoudou Barry ! » Sur les pancartes, les tee-shirts et au centre de la banderole, le visage juvénile, souriant de Mamoudou Barry, sous une fine pluie de juillet, entouré de proches comme son jeune frère, Abdoulaye Barry : « Nous nous remettons entre les mains des autorités françaises pour que justice lui soit rendue. »



Les confrères avocats sont également présents, comme Alimatu Camara : « Je n’ai pas de lien particulier avec Mamoudou Barry, je ne l’ai pas particulièrement connu. Mais aujourd’hui, je pense qu’il y a plein de personnes parmi nous qui sont là, qui n’ont pas particulièrement connu Mamoudou, mais qui se sentent touchées par ce qui lui est arrivé. »



D’anciens étudiants de l’université de Rouen ont eux aussi fait le déplacement, à l’instar de Mohamed Kouyaté, l’un des organisateurs : « Nous sommes contents que nos compatriotes aient donné le véritable sens à cette manifestation parce que celui qui s’en est allé était une personne respectueuse et respectable. Donc en saluant sa mémoire dans la paix sans qu’il y ait de grabuge, nous croyons fermement que nous avons réussi notre pari. »



Après quelques pas sur l’avenue du Commerce, le rassemblement s’est dispersé dans le calme.



