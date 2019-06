Rassemblement de Aar Li Nu Bokk : la pétition pour la libération de Khalifa Sall a circulé Khalifa Sall était sans doute l’absent le plus présent, hier, lors du rassemblement de la plateforme Aar Li Nu Bokk, hier au boulevard du Général de Gaulle. En effet, les responsables du ‘’Front pour la libération de Khalifa Sall’’, ont profité de l’occasion pour faire circuler ladite pétition. Et selon "Les Echos", ils sont nombreux à avoir signé le document. Plusieurs personnalités ont déjà signé ce document, rappelle-t-on.

