Rassemblement de soutien à Olivier Dubois, cent jours après son enlèvement au Mali

Son visage, au-dessus du hashtag #FreeOlivierDubois, est désormais visible sur la façade de la mairie du 10e arrondissement de Paris, comme un appel quotidien à poursuivre la mobilisation. La bannière a été déployée vendredi 16 juillet, lors d’un nouveau rassemblement de soutien organisé par Reporters sans frontières (RSF) et la coordination de ses soutiens pour exiger la libération du journaliste otage au Mali depuis cent jours.



« Cent jours de trop », a insisté Antoine Bernard, directeur du plaidoyer de RSF. Dans l’assemblée se trouvaient également des membres de sa famille, des collègues des médias et des élus locaux. Le journaliste indépendant, pigiste régulier de plusieurs rédactions en France, est installé depuis six ans au Mali avec sa femme et ses deux enfants.



Début avril, il s’était rendu à Gao, dans le nord du pays, pour interviewer un cadre djihadiste. Il n’est jamais revenu. Dans une vidéo d’une vingtaine de secondes diffusée le 5 mai sur les réseaux sociaux, il annonçait lui-même être aux mains du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, branche locale d’Al-Qaida. (Le Monde)





Source : https://www.impact.sn/Rassemblement-de-soutien-a-O...