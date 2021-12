Rassemblement du 17 décembre 2021: FRAPP et Y en a marre mettent la pression sur le Préfet de Dakarr...

" Ce Rassemblement du Peuple pour l’indépendance de la justice aura lieu en même temps partout au Sénégal, plusieurs citoyens des régions ont procédé aujourd’hui au dépôt de leurs lettres d’information auprès de l’autorité compétente de leur localité respective. Y en a marre et Frapp réitèrent leur appel à l’endroit de tous les citoyens et de toutes les forces vives de la nation, à se joindre à ce Rassemblement pour l’indépendance de la justice ", poursuit le document.



Lequel conclut: " ce rassemblement est organisé pour protester contre la justice à deux vitesses dont sont victimes les populations (travailleurs, paysans et éleveurs, prisonniers, opposants, activistes, juges...).



La rencontre des forces vives a permis d'avoir l'accord de la plateforme Jammi Réew mi et de la coalition Yewwi Askan Wi. Les rencontres des différents segments de la population vont se poursuivre afin de mobiliser toutes les victimes de cette justice manipulée et instrumentalisée par le président Macky Sall et son parti ".