Rassemblement prévu ce samedi : Le préfet de Dakar dit niet au Frapp Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2023

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a publié ce mercredi un arrêté interdisant le rassemblement prévu demain samedi par le Front pour la révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine (Frapp). Monsieur Tine a invoqué des « risques de troubles à l'ordre public' » et d' »entrave à la libre circulation des personnes et des biens ». La manifestation devait avoir lieu au terrain des HLM Grand-Yoff en face du stade Léopold Sédar Senghor, de 15 h à 19 h.



Source : https://lesoleil.sn/rassemblement-prevu-ce-samedi-...

