Rationalisation: Macky Sall fusionne le Pndl et l'Adl

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 08:33 | | 0 commentaire(s)|

Manifestement, le Président Macky Sall veut aller jusqu’au bout dans la rationalisation des dépenses publiques. En plus de la suppression des Bureaux Economiques dont les missions recoupent celles des Ambassades, le chef de l’Etat va dissoudre beaucoup de Programmes et d’Agences qui font doublon.



Le Programme National pour le Développement Local (Pndl) et l’Agence de Développement Local (Adl) vont se retrouver dans la même entité. D’après les informations de L'AS, le très perspicace Secrétaire Général du Gouvernement, Maxime Jean Simon Diouf est de plain-pied dans ce travail.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos