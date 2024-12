Rattrapé par une décision de justice, ce député de Pastef jette l’éponge Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Alors qu’on a pas fini d’épiloguer sur la radiation du mandat de député de Barthelemy DIAS, voilà qu’un autre parlementaire, rattrapé par une condamnation définitive, vient de démissionner de l’Assemblée Nationale. Le suppléant du tout nouveau ministre du Travail Abass FALL, Thierno Aly SY a adressé par courrier une lettre au président de l’hémicycle. Dans cette lettre devenue virale, aucune explication précise n’est fournie pour justifier cette décision, laissant place à de nombreuses spéculations. Même s’il n’est un secret pour personne que le néo éphémère député de Pastef, est rattrapé par une condamnation dans une affaire d’abus de confiance. Pour rappel, la nomination d’Abass FALL, coordonnateur du parti Pastef à Dakar, en tant que ministre du Travail et des Relations avec les Institutions, ayant créé une vacance de son siège de député, son suppléant sur la liste départementale de Dakar, Thierno Aly Sy, comptable de formation et figure active du Pastef à Mermoz. a bénéficié du strapontin. Cependant, cette succession n’a pas été sans controverse. En 2021, Thierno Aly Sy avait été condamné à trois mois de prison avec sursis pour un délit d’abus de confiance et avait été sommé de rembourser 12 millions de FCFA à la victime. Une sanction judiciaire qui, selon les dispositions des articles 29 et 30 du Code électoral sénégalais, le rend inéligible jusqu’en 2027. Ce statut juridique problématique a suscité des débats autour de la légalité de sa nomination, accentuant la pression sur le nouveau suppléant. Si sa démission met fin aux discussions sur son éligibilité, elle soulève néanmoins des interrogations sur les raisons réelles de son retrait et sur les éventuelles répercussions au sein de son parti.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj Alors qu’on a pas fini d’épiloguer sur la radiation du mandat de député de Barthelemy DIAS, voilà qu’un autre parlementaire, rattrapé par une condamnation définitive, vient de démissionner de l’Assemblée Nationale. Le suppléant du tout nouveau ministre du Travail Abass FALL, Thierno Aly SY a adressé par courrier une lettre […]Source : https://atlanticactu.com/rattrape-par-une-decision...

Accueil Envoyer à un ami Partager