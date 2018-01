Réaction : Le Discours du chef de l’Etat énerve un membre de la mouvance des non-alignés Le discours du chef de l'Etat présentant ses voeux de nouvel an, 2018, n'a pas fait que des heureux. Un membre du pôle des non-alignés, en l'occurrence, Mohamed Massameba Sèye, du PED/Natangué, a piqué une colère. Et pour cause!

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2018 à 12:03 | | 0 commentaire(s)|

« Bonne et heureuse année à tous et à toutes. À Monsieur le Président de la République Son Excellence Macky Sall, après vous avoir souhaité une bonne et heureuse année pour l'intérêt du Sénégal, permettez-moi de vous faire part de ma déception à votre discours à la Nation.



Vous ne pouvez pas citer le pôle de la Mouvance et de l'opposition , et même la Société civile qui n'est même pas un acteur dans les discussions du Dialogue Politique parce qu'étant constitué en observateur par leur propre gré, sans pour autant énuméré le Pôle des non-alignés; qui est un acteur important, et qui a toujours joué un rôle de facilitateur, mais n'acceptera pas d'être complice, et ne fera jamais preuve de faiblesse pour laisser passer des accords anticonstitutionnels qui peuvent porter atteintes à notre démocratie.



Monsieur le Président de la République, si notre décision dans ce Dialogue Politique ne vous enchante pas, sachez que nous sommes vraiment désolés, mais le Pôle des non-alignés existe, nous sommes là et nous serons toujours là pour le bien de notre Pays. Bonne et heureuse année 2018 », a déclaré Mohamed Massamba Sèye, leader du Parti pour l'Emergence et le Développement (P.E.D/ Natangué.









Leral.net





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook