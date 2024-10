Réaction au communiqué de GCO concernant l'accident tragique à Ndoukoura

C'est avec une profonde tristesse et une colère partagée que nous avons pris connaissance du communiqué de la société GCO suite à l'accident tragique qui a coûté la vie à notre sœur et concitoyenne Oumou Ba. Nous tenons à rappeler que la victime n'était en aucun cas une personne souffrant de troubles mentaux, comme le prétend ce communiqué. Ces allégations mensongères sont non seulement infondées, mais elles constituent une atteinte grave à la mémoire de cette femme digne et respectée.



La famille éplorée, loin d'avoir reçu le soutien nécessaire déclaré par GCO, continue de pleurer dans l'indifférence totale de cette entreprise, qui n'a jusqu'ici pris aucune mesure concrète pour les accompagner dans ce moment difficile. Nous réclamons non seulement des excuses publiques pour ces inexactitudes blessantes, mais également une prise de responsabilité immédiate de la part de GCO.



L'entreprise doit assumer son rôle dans cet accident et garantir que de telles tragédies ne se reproduisent plus. En manquant de respecter la vérité, GCO a également porté atteinte à l'intégrité morale des enfants laissés derrière, des enfants qui doivent aujourd'hui faire face à une double souffrance : la perte de leur mère et la propagation de fausses informations à son sujet.



Nous exigeons de GCO des actions concrètes pour rendre justice à la mémoire de la défunte et pour soutenir véritablement sa famille dans cette épreuve.





Cheikh Tidiane Gaye



Coordination FRAPP TIVAOUANE