Réaction de Birane Niang, Secrétaire Général du Ministère de la Culture, organisateur du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres. En prélude de la cérémonie de remise du Grand Prix du président de la République pour les Arts et les Lettres qui aura lieu le 19 décembre prochain, le comité d'organisation à fait face à la presse aujourd'hui, pour faire une mise au point et rappeler que des membres du jury ont choisi de manière très sélective les lauréats. Ces distingués lauréats ont été choisis sur des critères spécifiques et les trois lauréat dont 2 leaureats pour les Arts et un pour les Lettres, ces derniers recevront la somme de 10 millions de francs chacun.

Cette cérémonie est une consécration pour les artistes lauréats parce qu'appartenant à la crème de la crème dans chaque domaine.

Mardi 12 Décembre 2017



