Réaction de Idrissa Seck à la condamnation de Khalifa Sall: "Il appartient au peuple sénégalais de dire Non à Macky Sall et le dégager du pays »

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Mars 2018 à 16:24 | | 0 commentaire(s)|

« La condamnation est une condamnation de première instance. La procédure judiciaire n’est pas terminée et j’ai bon espoir qu’en appel ou en cassation, on rencontrera quand même un magistrat ou deux qui, pour la dignité de la justice et de la démocratie du Sénégal, diront non à Macky Sall », a réagi le patron de Rewmi, à la suite de la condamnation du maire de Dakar Khalifa Sall ((5 ans de prison et une amende de 5 millions).



drissa Seck reste convaincu que lors de la procédure en appel ou en cassation, Khalifa Sall sera blanchi. « Il y aura certainement un magistrat ou deux qui pour la dignité de la justice diront Non à Macky Sall, qui veut faire de la justice comme son bras armée pour éliminer des adversaires politiques. Si ce n’était pas le cas, le peuple sénégalais dernier rempart au nom duquel la justice est rendue, se tiendra debout pour dire Non à Macky Sall et le dégager définitivement du pays», croit savoir l’ancien Premier ministre.



Poursuivant, Idrissa Seck de confier : « Je suis allé à Fatick, un parent de ses parents m’a dit qu’aujourd’hui, notre démocratie ressemble à un tas de crottes fabriqué par un chat, dès que vous grattez un peu, vous êtes obligé de mettre la main devant le nez tellement ça commence à sentir mauvais ».



Pour le patron de Rewmi, Macky Sall est en train de « salir, souiller cette belle image de la démocratie sénégalaise que Senghor, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont pu mettre en place. J’espère que le peuple se tiendra debout pour lui faire face et lui dire que le Sénégal n’est pas un royaume. Il faut qu’il sache qu’il est là pour temps et bientôt, il partira sur décision du peuple sénégalais ».













Ndèye Rokhaya Thiane (stagiaire)

