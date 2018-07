Réaction de l'Apr sur le soutien du PS à la candidature de Macky Sall (Communiqué)

Dakar, le 27 Juillet 2018



La décision prise par le Parti socialiste, de porter la candidature du Président Macky SALL à la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019, s’inscrit dans le prolongement d’un engagement politique souscrit depuis 2012. Elle est la manifestation éclatante d’un soutien total et constant à son oeuvre de construction nationale.



L’Alliance pour la République (APR) se félicite de cette position prise et assumée par les instances dirigeantes du Parti socialiste et mesure à sa juste valeur le choix de son Secrétaire Général, Monsieur Ousmane Tanor DIENG qui prouve, encore une fois, qu’il reste et demeure, un homme de valeurs et de principes, engagé pour le développement de notre pays.



Car, cette décision marque l’entame d’une nouvelle étape dans la montée en puissance de la coalition Benno Bokk Yakaar qui est sortie victorieuse de toutes les consultations électorales, depuis 2012.



Notre large majorité politique qui regroupe des membres qui ont en partage la même ambition, a su déjouer toutes les tentatives de déstabilisation orchestrées par une opposition, incapable de proposer aux Sénégalais un projet de société alternatif et crédible et pour qui, le PSE est un horizon indépassable.



En consolidant ainsi, le choix majeur du Parti socialiste pour Benno Bokk Yakaar et l’achèvement du projet politique du Président Macky SALL, l’homme d’Etat Ousmane Tanor DIENG honore les principes et valeurs du parti socialiste, au service de la stabilité et du dévelopement du Sénégal.



L’Alliance Pour la République (APR) salue ce sens élevé de la responsabilité qui conforte, une nouvelle fois, le leadership intrinsèque et la légitimité politique du Président Ousmane Tanor DIENG.



Dès lors, l’Alliance Pour la République (APR) tient à rendre un hommage appuyé au Secrétaire général du Parti Socialiste pour cette décision exclusivement guidée par l’intérêt supérieur de la Nation.



Enfin, l’Alliance Pour la République (APR) voudrait également, réaffirmer toute sa disponibilité à l’endroit des autres leaders et organisations engagés dans la Coalition Benno Bokk Yakaar, pour garantir au Président Macky Sall, et ce, dès le premier tour, une majorité confortable qui nous permettra de parachever : le processus de transformation structurelle de notre économie,

l'inclusion sociale et le renforcement du capital humain

la consolidation de la démocratie et de la gouvernance. En un mot, le Sénégal émergent, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.













Le Porte-parole national

