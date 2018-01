Réaction des exclus du Ps: "Une purge digne de l'époque sombre du Stalinisme"

Ils sont exclus, mais se considèrent toujours comme membres du Parti socialiste. Barthélemy Dias et Cie ont signé hier une déclaration au nom de ce parti qui pourtant "se réserve de droit d'ester en justice contre tout usage sans autorisation des couleurs et symboles du Parti socialiste ou contre toute autre action à son nom", pour s'opposer à la décision du Bureau politique réuni le 30 décembre 2017.



"Cette décision grotesque traduit la lâcheté de ses auteurs, qui n'ont jamais osé traduire les responsables incriminés devant la Commission de discipline du parti ni les convoquer à la réunion du Bureau politique dont ils sont membres. Cette décision, prise en violation des textes du parti, est la preuve de l'indignité de ces collabos des temps modernes", lit-on dans un communiqué des frondeurs. Mais les soutiens de Khalifa Sall qui marquent leur "ancrage" dans le Parti socialiste, dénoncent aussi cette "purge digne de l'époque sombre du stalinisme".



Les signataires réaffirment leur "soutien indéfectible" au maire de Dakar qu'ils considèrent toujours comme le secrétaire national à la Vie politique et entendent "opposer la force de (leurs) convictions socialistes au positionnement opportuniste de cette bande de félons". Dias-fils et Cie exhortent leurs camarades à "rester mobilisés pour mener et gagner le combat pour la dignité, la crédibilité et l'avenir du Parti socialiste".









Le Quotidien