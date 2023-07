Réaction suite à la sortie de Issakha Diop sur les inondations : Les habitants de Sangalkam déversent leur colère La sortie récente du ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’assainissement, chargé de la Prévention et de la gestion des inondations, n’est pas du goût de la population de la commune de Sangalkam.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juillet 2023 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué parcouru par Bes Bi, le mouvement Fippu Taxawu dénonce vigoureusement ce «mépris injustifié» de Issakha Diop.

«Durant l’hivernage 2022, les inondations ont délogé plus d’une centaine de familles dans la commune de Sangalkam, occasionné des dégâts matériels inestimables, réduit à néant beaucoup d’activités économiques.



De nombreux quartiers et foyers ont vécu l’enfer des inondations. Au moins deux enfants sont morts par noyade, dans un bassin de rétention», dénonce le mouvement.



Il constate que depuis 12 mois, la moindre action de prévention n’a été menée dans la commune par le Gouvernement. Pour Fippu Taxawu les inondations sont «la conséquence directe d’une gestion calamiteuse des terres communales, sur fond de spéculation foncière sans précédent».



