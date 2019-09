Réaction surprenante de Youssou Ndour sur la libération de Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Septembre 2019 à 20:24 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre de la culture, Youssou Ndour, s’est fendu d’un tweet pour féliciter le Président de la République, Macky Sall. Ce, suite à sa réconciliation avec Me Abdoulaye Wade et sa décision de libérer Khalifa Ababacar Sall.



« Que la paix perdure. Félicitations Président Macky pour les actes que vous posez. Que Dieu nous protège contre Satan », a écrit sur son compte twitter la star planétaire à l’annonce de la libération de Khalifa Ababacar Sall.

