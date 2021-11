Réactions après l’audience de Djibril Ngom au Palais : Me Moussa Diop étale sa grosse colère L’audience entre Macky Sall et Djibril Ngom secoue les réseaux sociaux. Sur page Facebook, Me Moussa Diop n’a pas raté le chef de l’Etat. L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk demande, aussi, aux républicains des comptes.

C’est à peine remis du tâtonnement présidentiel sur la suppression/ rétablissement du poste de premier ministre que je rechute face non seulement à l’audience accordée par le Président de la République au faussaire électoral de Matam (Djibril Ngom) mais surtout sur l’utilisation de nos deniers publics par le chef de l’Etat pour racheter des opposants (l’arme du crime est dans l’enveloppe bien bourrée de billets de banque)



Au lieu d’utiliser nos deniers pour payer les indemnités de départ aux véritables managers (mes indemnités contractuelles sont toujours confisquées par lui en raison de ma position sur la 3eme mandat), on corrompt des opposants au sein même de la maison de la République. Je ne reconnais plus mon Président depuis sa réélection en 2019 pour un dernier mandat. Cette audience confirme que les élections sont loin d’être locales.



Après la mallette de Segura de Wade, voici la grosse enveloppe de la honte qui crève le cœur après celle de Mme Fouta Tampi.



Pendant ce temps, aucun apériste nommé par décret n’ose s’émouvoir publiquement.



Qu’aucun ministre ou Dg ne m’appelle nakk par télégram



À la task-force et à la convention des cadres républicains de nous expliquer

