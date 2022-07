Réactions de Abdourahmane Diouf à ses propos: "Sonko a rompu le pacte d'amitié..."

«Je dirai qu’il a brisé le pacte d’amitié, il a brisé le pacte de gentlemen. Il n’avait pas le droit de la faire. Je peux bien accepter les contradictions dans le domaine politique, dans le domaine des programmes mais nous n’acceptons pas qu’on s’attaque à notre dignité. » A-t-il averti



« Ousmane ne peut pas s’adresser à des millions de sénégalais, les regarder dans les yeux dans les yeux et leur dire qu’Abdourahmane Diouf et sa coalition travaillent pour Macky Sall. C’est un mensonge et il sait que c’est un mensonge.» Ajoute-il