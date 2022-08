Réactions suite à la publication des résultats provisoires : L’appel de Wallu Sénégal à l’opposition

« Nous exaltons l’opposition à se renforcer, à renforcer son unité. C’est déjà acquis pour l’inter-coalition Wallu/Yewwi. Nous avons trois autres coalitions qui sont victorieuses, qui ont des députés. Ces coalitions ont battu campagne avec les mêmes thèmes que Wallu/Yewwi. Ils ont promis un changement avec l’Assemblée nationale actuelle. Nous les invitons à nous rejoindre pour aller vers les changements que nous avons promis aux Sénégalais. Nous appelons même les députés de Benno dont certains nous font déjà un clin d’œil, nous les appelons à rejoindre la majorité voulue par les Sénégalais », a déclaré Mamadou Lamine Thiam, directeur de campagne de Wallu Sénégal et porte-parole de l’ancien président Abdoulaye Wade.



Auparavant, il a rappelé les conditions dans lesquelles se sont passées ces élections. « Depuis le problème posé lors de la confection des listes, l’opposition n’a cessé d’avoir de grosses difficultés. Après la confection de nos listes, le pouvoir s’est évertué à les déstabiliser. Combien d’investis sur nos listes ont été débauchés ? , s’interroge-t-il. Les achats de conscience ? . Tout cela , poursuit-il, a été noté et ça constitue une entrave dans l’exercice de la démocratie ».



« Malgré tout cela, l’opposition s’est lancée en campagne. Notre inter coalition Wallu Yewwi a mis en place une stratégie qui a permis de mener une campagne victorieuse. Malgré l’ensemble des stratégies que le pouvoir a eu à utiliser, l’opposition est sortie victorieuse de ces élections. La coalition au pouvoir n’a pas aujourd’hui de majorité absolue. Ils ont peiné même à avoir les 82 sièges qui leur sont accrédités. Ce qui proclame aujourd’hui incontestablement, la victoire de l’opposition sénégalaise », s’est-il réjoui.



Cependant, dit-il, si leurs recours sont satisfaits, ce nombre de sièges obtenus par Benno va être réduit.



« C’est pour dire aujourd’hui que la coalition de Macky est défaite et, est minoritaire à l’Assemblée nationale. Nous félicitons l’opposition et les populations sénégalaises qui ont amené le pouvoir à ce niveau de faiblesse. Aujourd’hui, n’eut été quelques ratés et incompréhensions, on aurait eu les 93 sièges que nous vous avions promis. Mais vous avez vu les difficultés qu’on a eu à Diourbel, à Louga, à Mbour, etc. Nous avons eu des votes hors bannière », a ajouté Mamadou Lamine Thiam.



Il faut dire que la coalition Wallu Sénégal totalise 24 sièges à l’hémicycle. Un cumul avec le nombre de députés obtenus par la coalition Yewwi, qui a 56 députés, offre à l’inter-coalition, un effectif de 80 parlementaires. Une alliance avec Aar Sénégal, Bokk Gis Gis, Mps/Les serviteurs, pourrait être décisive.















emedia