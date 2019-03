Réajustement du calendrier électoral : Me Ousmane Sèye pour une prolongation du mandat des députés jusqu’en 2024 En voilà un autre qui rame à contre-courant de la proposition de Me Aïssata Tall Sall de dissoudre l’Assemblée nationale et de coupler les élections législatives aux prochaines locales, pour réajuster le calendrier électoral.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 11:07 | | 0 commentaire(s)|

Me Ousmane Sèye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est plutôt pour une prolongation du mandat des députés jusqu’en 2024.



Le patron de la Coalition pour l’Emergence, est d’avis que c'est un moyen pertinent pour le Président Macky Sall, nouvellement réélu, de dérouler sans ambages son Plan Sénégal Emergent.



Selon l’avocat qui a fait face à la presse hier, cette majorité parlementaire confortable permettra à Macky Sall de travailler sans blocage.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos