Real: Benzema présente "le nouveau Karim" Dans un entretien accordé à "Marca", Karim Benzema explique combien il est actuellement épanoui au Real Madrid où il a endossé un nouveau costume depuis le début de saison.





Dimanche 23 Décembre 2018

Les nuages sont nombreux au-dessus du Real Madrid depuis le début de la saison. Mais Karim Benzema, lui, profite d’un microclimat un peu plus clément. L’attaquant de 31 ans est porté par un vent nouveau, qui souffle notamment depuis le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus Turin.



Le Français, arrivé de l’OL en 2009, fait désormais partie des quatre capitaines du club Merengue, et prend plus de place également dans le jeu, en témoignent ces 11 buts qui lui donnent le statut de meilleur buteur du Real cette saison.



"Bernabeu m'aime plus que jamais"



Ces rôles de leader et de buteur, Benzema les assument complètement comme le démontre son entretien accordé à Marca avant la finale de la Coupe du monde des clubs contre Al Ain (ce samedi à 17h30): "Il y a un nouveau Karim, celui du foot et celui des buts."



"Mon engagement envers cette équipe est total. Je le sentiment que le groupe me fait confiance", poursuit Benzema.



Celui dont la dernière des 81 sélections avec les Bleus remonte à octobre 2015, se réjouit également de l’amour que lui portent les fans du Real Madrid: "L’ovation de l’autre jour contre le Rayo Vallecano (1-0, samedi dernier) m’a fait ressentir que Bernabeu me respecte et m’aime plus que jamais."

