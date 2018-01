Real Madrid: Cristiano Ronaldo se sent trahi par Florentino Perez. Il prend une décision! Une fois encore, Cristiano Ronaldo veut quitter le Real Madrid ! Le Portugais se sent trahi par l’attitude de Florentino Perez, qui ne souhaite pas le prolonger à nouveau. Le Portugais aurait annoncé à certains coéquipiers, son intention de quitter le club l’été prochain.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Janvier 2018

Un retour de Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United ? C’est en tout cas, selon le quotidien AS, le souhait numéro 1 de la star portugaise. En cause, évidemment, cette volonté de prolonger son contrat au Real pour se rapprocher des salaires de Lionel Messi à Barcelone ou encore Neymar au Paris Saint-Germain. Ronaldo veut prolonger son contrat et surtout, augmenter sensiblement des émoluments proches de 24 millions nets à l’année.

Face au refus catégorique du président du Real Madrid, Florentino Perez, « CR7 » est passé à l’action. Une attitude qui n’est pas sans rappeler 2012 et son « Je suis triste » lâché à la presse en septembre. Il prolongera en 2013. On se souvient également de 2015 et un « Quitter le Real ? Pourquoi pas » avant la fameuse zone mixte suite au match face au Paris Saint-Germain et cette discussion avec Laurent Blanc et Nasser Al-Khelaïfi. Là encore, il avait fini par avoir gain de cause.



