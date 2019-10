Réalisation Brt: Une entreprise chinoise gagne le marché

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 18:50 | | 0 commentaire(s)|

Le marché du Bus rapid transit (Brt) a été remporté par une entreprise chinoise, la China Road and Bridge Corporation (Crbc). Il s’agit de la même compagnie qui a réalisé l’autoroute Ila Touba.



Crbc est une entreprise d’Etat, un des champions qui représentent la Chine à travers le monde. Sa force première réside dans le fait qu’elle réalise des projets financés par l’Etat chinois, même si, pour le Brt, il s’agit d’un appel d’offres international dont le financement est partagé entre la Banque mondiale et la Banque européenne d’investissement, entre autres.

