Réalisations : quatre quais de pêche inaugurés, un cinquième programmé pour ce lundi, trois autres livrés en 2018

Voici les quais de pêches :



- Les quais de pêche de Pointe Sarène et de Ngaparou, inaugurés en 2016. Ces réalisations, d’un coût global de 420 millions de FCfa, sont le fruit de la coopération bilatérale entre le Sénégal et le Japon.



- Le quai de pêche de Yoff inauguré en 2016. Pour sa construction, l’Etat y a injecté 400 millions de francs CFA.



- Le quai de pêche de Potou, inauguré par le Président Macky Sall, en 2017. Un projet financé à hauteur de 400 millions de francs cfa.



- Un autre quai de pêche, celui de Hann va être inauguré ce lundi. La cérémonie se déroulera en présence de l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union européenne (UE), Joaquin Gonzalez-Ducay, et sera couplée à une remise de 26.000 gilets de sauvetage.



Notant que d’autres travaux se poursuivent, notamment les quais de pêche de Soumbédioune, de Goudomp, de Bargny et toutes ces infrastructure seront livrés en 2018.



Comme infrastructures, il y a aussi l’aire de transformation de Fass Boye qui a été inaugurée en 2016 et d’autres seront livrées en 2018. Il s’agit de Ndéppé à Rufisque, de Penccum Sénégal à Thiaroye, de Mbao et de Kafountine



Ces infrastructures permettront au secteur de la pêche de contribuer à la création d’emplois, à l’équilibre de la balance des paiements et à la satisfaction de la demande de la population en produits halieutiques.