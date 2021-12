Réallocation de 100 milliards dollars DTS/Afrique : « Cela doit participer à la relance économique dans nos pays » (Macky Sall).

Recevant en audience la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, ce 9 décembre, au palais présidentiel, le président Macky Sall a exprimé son satisfecit sur la collaboration avec l’institution, laquelle a permis au Sénégal de bénéficier de 1 milliard de dollars de financement compte non tenu des droits de tirage spéciaux (DTS) que le Chef de l’État a plaidé devant la patronne du FMI.



En effet, Macky Sall a joué les bons offices en faveur de l’Afrique pour une réalloccation des DTS de 100 milliards de dollars pour le continent pour servir à bonifier l’accès au crédit.



« Cela doit participer à la relance économique dans nos pays pour lutter contre le chômage et la pauvreté », a indiqué le Chef de l’État après son tête-à-tête avec Kristalina Georgieva qui effectue en terre sénégalaise, une visite de travail de 3 jours.



Face à l’autorité, Macky Sall a souligné les inquiétudes relatives aux divergences économiques du pays liées à la flambée des prix des matières premières, notamment le pétrole, certaines denrées de première nécessité et des services. Avec la réallocation des DTS, il a invité les pays africains à être résilients au plan sanitaire en les incitant à maintenir leurs politiques d’inclusion sociale.



Plusieurs sujets ont fait l’objet d’échanges à l’occasion de son tête-à-tête avec la directrice générale du FMI notamment l’engagement sur le déficit public dans la zone Uemoa qui vise un taux de 3% en 2024.



La question de la vaccination était également au centre des échanges. Il a ainsi plaidé pour une production de vaccins pour permettre à l’Afrique de faire face à la crise.



Macky Sall a conclu par magnifier les excellentes relations qui existent entre le Sénégal et le FMI.

